DIRECT. Grèce : au moins 50 morts dans des incendies parmi les plus meurtriers en Europe depuis le début du siècle

: @anonyme Enlacées et carbonisées, selon un photographe de l'AFP sur place, les 26 victimes découvertes ce matin, dans la cour d'une villa à Mati, semblent n'avoir pas réussi à gagner la mer toute proche pour se mettre à l'abri.

: Bonjour, je ne comprends pas comment 26 personnes en Grèce ont pu périr carbonisées, pourquoi n'ont-elles pas fui voyant les flammes arriver ? Merci de m'éclairer.

: Sur Twitter, une journaliste partage des photos datant d'hier et montrant de nombreuses personnes attendre les secours.

: @anonyme Les incendies de forêt et de maquis sont récurrents en Grèce, l'été. Les derniers feux les plus dévastateurs avaient tué, en 2007 dans le Péloponnèse et sur l'île d'Evia, 77 personnes, ravageant 250 000 hectares de forêts, maquis et cultures. Toutefois, les conditions climatiques, avec en particulier un hiver doux et sec, ont créé des conditions particulièrement propices cette année.

: Comment expliquer ces incendies qui frappe soudainement le pays ?

: De nouveaux clichés réalisés hier soir nous parviennent. Ces photos ont été prises dans la région de Mati, un petit village côtier touristique situé à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes.

















(VALERIE GACHE / ANGELOS TZORTZINIS / AFP)



: "J'étais sur la plage hier, j'ai vu les incendies de loin. On voyait les flammes sur les crêtes des montagnes. Il y avait une épaisse fumée. Il faisait encore 40°C à 21 heures. Tout le monde était tendu, pas rassuré."



Baptiste, un Français originaire de Bordeaux en vacances en Grèce, est un des clients de l'hôtel Club Marmara Golden Coast. Il était là quand les personnes évacuées sont arrivées à l'hôtel.



: Hier, d'autres personnes sont directement allées à l'hôtel d'Akis Papaionnou depuis l'aéroport, car les bus qui devaient les conduire à leur hôtel ou leur résidence ne circulaient pas.

: "Tout revient en ordre, sauf l'état de la forêt. Autour de nous tout est noir, cramé."



Akis Papaionnou, directeur de l'hôtel Club Marmara Golden Coast, à Marathonos, se trouve à 10 km d'un incendie qui a ravagé la Grèce. La nuit dernière, il raconte à franceinfo avoir accueilli une centaine de personnes évacuées de leur hôtel et de villas car ils étaient proches des flammes. Maintenant que les incendies sont circonscrits, ces personnes sont en train de regagner leur hôtel.

: "Toute la journée d'hier, il y avait un gros nuage rouge. ça prend à la gorge. Il y avait du vent, violent, et 40 °C. Aujourd'hui le temps est lourd, il fait gris. On attend la pluie, mais il fait déjà près de 37 °C."



Nous venons de joindre par téléphone Alexia Kefalas, correspondante de France Télévisions et France 24 en Grèce. Elle nous décrit les conditions météorologiques du centre d'Athènes, où elle se trouve. Le centre de la capitale n'est pas touché par les incendies. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de Mati, sur la côte orientale de l'Attique.

: Voici de nouvelles images des dégâts provoqués par les incendies qui ont frappé Mati, dans l'est de l'Attique, à quelques kilomètres d'Athènes. Le bilan provisoire s'élève à au moins 50 morts et 172 blessés.





















(NIKOS LIBERTAS / SOOC / AFP)

: Sur Twitter, le président de la République Emmanuel Macron adresse ses pensées au peuple grec. Le bilan provisoire des violents incendies de ces dernières heures fait état d'au moins 50 morts et 172 blessés.