Géorgie : incarcéré, l'ancien président Mikheïl Saakachvili arrête sa grève de la faim après 50 jours

Il a refusé de s'alimenter pendant 50 jours. Emprisonné, l'ancien président et leader de l'opposition géorgienne, Mikheïl Saakachvili, a mis fin à sa grève de la faim, samedi 19 novembre, après avoir été transféré dans un hôpital militaire, à quelque 90 kilomètres à l'ouest de la capitale Tbilissi.

"Il est toujours dans dans un état critique et a été placé dans un service de soins intensifs", a toutefois précisé à l'AFP son médecin personnel. Celui qui a présidé la Géorgie de 2004 à 2013 avait cessé de s'alimenter le 1er octobre pour protester contre son incarcération à son retour à Tbilissi, après des années d'exil en Ukraine.

"Je n'accepterai jamais mon emprisonnement illégal"

Jeudi, l'ex-dirigeant de 53 ans s'était évanoui lors d'une rencontre avec ses avocats. Le docteur qui l'avait examiné avait déclaré jeudi à l'AFP que "la vie" de son patient "était menacée" et qu'il devait "être transféré vers une clinique civile sans délai", évoquant des problèmes cardiaques et neurologiques chez son patient. Les autorités géorgiennes avaient rejeté les recommandations des médecins, mais elles ont changé de ton, vendredi, et ont transféré l'ex-chef de l'Etat dans la nuit dans un hôpital militaire.

Des milliers des partisans de Mikheïl Saakachvili étaient descendus dans la rue vendredi soir à Tbilissi pour réclamer des garanties d'une assistance médicale adéquate pour l'ancien dirigeant. "Je n'accepterai jamais mon emprisonnement illégal", a déclaré Mikheïl Saakachvili, vendredi soir sur Facebook, ajoutant qu'il était prêt à "comparaître devant un procès équitable et à accepter tout verdict qu'il rendra".