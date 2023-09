G20 en Inde : New Delhi fait peau neuve le temps d'un week-end

Écoles, bureaux et commerces sont fermés pendant la durée du sommet. Le président indien Narendra Modi a fait boucler la ville pour la présenter sous son meilleur jour aux délégations étrangères.

Les pays les plus riches de la planète sont réunis à New Delhi en Inde à l'occasion du G20 qui se tient samedi 9 et dimanche 10 septembre dans la mégapole indienne. L'Inde est devenu il y a quelques mois le pays le plus peuplé de la planète, devant la Chine. C'est aussi désormais la cinquième puissance économique mondiale devant le Royaume-Uni, son ancien colonisateur. Le président Narendra Modi veut profiter de cette occasion pour impressionner les grandes puissances économiques mondiales.

"Ça ressemble à il y a trois ans, avec le Covid !" Un chauffeur de New Delhi à franceinfo

Ce qui frappe, c'est ce trafic quasiment fluide dans le centre bouclé de New Delhi. Ces grandes artères silencieuses, sans klaxons, sans pousse-pousse et piétons se frayant un chemin au milieu des embouteillages. À l'opposé du quotidien de la mégalopole ultra-polluée de près de 30 millions d'habitants confirme un chauffeur : "À cause du G20, pendant trois jours les écoles et les bureaux sont fermés. Les marchés sont fermés. Tout le centre-ville est bouclé. Il n'y a pas de transports en commun. Pas de pollution."

Des palissades pour cacher les quartiers pauvres

Les restaurants et les commerces ont baissé leur rideau, en dehors de quelques exceptions. Des magasins restés ouverts pour que les délégations du G20 puissent repartir avec des pashminas, du thé et du safran dans leurs valises. 50% de la population a quitté la ville pour ces trois jours de vacances. Il n'y a pas d'embouteillages, c'est très relaxant", apprécie un commerçant.

Pas de déchets non plus dans les rues, les habitants les plus pauvres et leurs maisons de tôles sont visibles juste derrière les palissades. Devant, des plantes en pots ont été installées, ainsi que d'immenses affiches où le visage souriant du président indien Narendra Modi est accompagné de messages en anglais prônant un monde meilleur.