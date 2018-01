VIDEO. Mariah Carey réclame du thé chaud pendant son concert du nouvel an à New York

Fourure blanche, robe dorée et brushing parfait, Mariah Carey a assuré le spectacle à Times Square à New York, dimanche 31 décembre, pour le passage à la nouvelle année. La diva américaine a rattrapé sa prestation catastrophique de l'an dernier. De l'avis des fans, le pari est réussi.

Mais au-dela de ses proueses vocales en plein froid glacial, une phrase retient l'attention des réseaux sociaux. Après avoir chanté Vision of Love et avant d'entonner son tube de 1993 Hero, la chanteuse réclame du thé chaud sans succès. "Je vais juste prendre une gorgée de thé s'ils me le permettent. On m'avait dit qu'il y aurait du thé." , dit-elle au public (à partir de 2'37). Ne voyant pas la boisson arriver, la chanteuse tente un trait d'humour : "aïe, c'est une catastrophe. Très bien, on va devoir faire comme ça. Je vais être comme tout le monde, sans thé chaud".

Une blague devenue virale

Cet aparté ravit la Toile. "L'équipe de Mariah Carey en train d'essayer d'obtenir ce thé chaud".

Mariah Carey’s assistance’s trying to get her that hot tea pic.twitter.com/hepIPevmZ3 — Nicholas (@N_Russ0) 1 janvier 2018

"Les ventes de thé augmentent d'un million de % grâce à Mariah Carey".

Tea sales increased by 1 million% because of Mariah Carey. We stan a legend. pic.twitter.com/TtpUC94Ijt — #AT (@andytelasai) 1 janvier 2018

"La première fois que la vie vous envoie un obstacle en 2018, souvenez-vous Mariah Carey l'a franchi sans son thé chaud. Tu peux peux le faire aussi."

The first time life throws you a curve in 2018 just remember: Mariah Carey made it through without her hot tea. You can make it through too. — Jason Pederson (@KATVJason) 1 janvier 2018

Pour certains, c'est le premier mème de l'année 2018.

And now the Mariah Carey hot tea will be the first meme of 2018. pic.twitter.com/wN4KITyBlj — Milmiskew (@Milmiskew) 1 janvier 2018

Au final, on peut démarrer l'année sereinement, Mariah Carey a trouvé son thé chaud après le concert.