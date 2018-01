Marine Le Pen et Laurent Wauquiez présentent des vœux de premier opposant pour 2018

Emmanuel Macron a présenté dimanche 31 décembre ses vœux aux Français mais il n'est pas le seul à avoir pris la parole. Les leaders des autres mouvements politiques ont devancé le président de la République sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen et Laurent Wauquiez en ont ainsi profité pour tenter de prendre la place de premier opposant au président de la République.

Je voulais adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année à venir.

Je veux que nous puissions regarder vers l'avenir avec confiance pour que la France retrouve tout ce qui a fait son énergie et son talent. pic.twitter.com/ItK6jBhYJa — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 31 décembre 2017

A tous les Français, je présente mes voeux d'unité, de paix et de prospérité pour 2018 ! pic.twitter.com/j73GpdrqZC — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 31 décembre 2017

Marine Le Pen et Laurent Wauquiez en concurrence frontale

Marine Le Pen, assise dans son bureau, et Laurent Wauquiez, en parka rouge depuis son fief du Puy en Velay, font tous les deux le même constat : "2017 fut une année très politique. Et même pour beaucoup de Français, trop politique", selon Marine Le Pen. "Nous avons perdu, et nous avons beaucoup déçu. Nous avons même parfois écœuré les Français", dit en écho Laurent Wauquiez. Les similitudes entre les deux vidéos ne s’arrêtent pas là et c'est à celui qui défendra le plus les valeurs de la France. Laurent Wauquiez utilise ainsi le mot cinq fois en moins de 5 minutes quand Marine le Pen s'adresse à "tous ceux qui entendent défendre pour eux-mêmes et leurs enfants nos valeurs de civilisation."

Chacun se pose également en défenseur des citoyens oubliés par Emmanuel Macron, selon eux. Laurent Wauquiez s’attache ainsi aux retraités, tandis que Marine Le Pen développe son propos sur le thème de la France d’en bas. "La société qui se met en place est une société pour les forts, pas pour les personnes les plus vulnérables. Une société pour les très riches, et non pour les tous les Français. Une société pour les puissants, et non pour les simples citoyens", énumère la présidente du Front national.

2018, année de refondation

L’année 2018 n’affiche aucune échéance électorale mais les deux partagent un même objectif : refonder pour être le premier opposant. "Mon souhait est de pouvoir ré-offrir aux Français un choix. Faire en sorte que face à Emmanuel Macron, il y ait une opposition. Une opposition qui ne soit pas sectaire, une opposition qui soit ouverte", affirme donc Laurent Wauquiez. Une ouverture reprise par Marine Le Pen : "2018, année sans élection, sera pour nous une année de travail, de remise en ordre et de refondation. Une grande et belle refondation à laquelle je vous invite tous, d’où que vous soyez. Venez participer à cette grande aventure humaine et à ce beau projet pour notre pays". L’ex-candidate à l’élection présidentielle verrait bien Laurent Wauquiez répondre à son invitation. Mais c'est justement l'électorat de Marine Le Pen que le nouveau président des Républicains entend reconquérir.

