Eurozapping : ministre de la Santé limogé en République tchèque, écologistes victorieux au Groenland

En République tchèque, le ministre de la Santé Jan Blatny a été limogé, mercredi 7 avril, pour avoir refusé d'utiliser les vaccins russe ou chinois contre le Covid-19 sans avoir eu l'aval de l'Agence européenne du médicament. "Celui qui agit de cette manière doit être tenu pour responsable des morts provoquées par le manque de vaccin et la lenteur de la campagne", a affirmé Milos Zeman, le président tchèque.



Un cargo néerlandais à la dérive

Au Groenland, les écologistes ont remporté les élections législatives anticipées. L'important projet minier, auquel l'ancienne majorité était favorable, ne viendra finalement pas défigurer le paysage. "Nous avons besoin d'une croissance qui ne se fasse pas au détriment de notre environnement", a clamé Mute Bourup Egede, le leader du parti écologiste.



Les Pays-Bas retiennent leur souffle devant le sauvetage d'un cargo. En pleine tempête, un marin a été repêché au milieu de vagues de plus de huit mètres de haut. Les 12 membres d'équipage du cargo néerlandais ont été secourus au large des côtes de la Norvège. Le moteur est tombé en panne lundi 5 avril et, depuis, le bateau dérive, avec à son bord 250 tonnes de pétrole lourd et 50 tonnes de diesel.