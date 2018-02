VIDEO. Eurodéputé, un poste en or ?

Le salaire des députés européens est versé à partir du budget de l'Union européenne, et le montant de leur rémunération est le même pour tous, quel que soit leur pays. Mais combien gagnent-ils ? Et comment se décompose leur rémunération ?

Un salaire mensuel

Pascal Durand, député européen depuis 2014 et ancien secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts (2012-2013), explique : "Un député a deux enveloppes : sa rémunération personnelle, il gagne de 6 000 à 6 400 euros […], et une enveloppe de frais généraux de 4 000 euros par mois."

Des indemnités de présence

Pourtant, les députés peuvent presque doubler leur salaire grâce à leurs indemnités de présence journalière, de 302 euros tout compris par jour, qui leur permettront de payer leur repas et leur hébergement. Ainsi, pour une semaine de travail, un député européen peut empocher plus de 1 500 euros. Pour avoir droit à ce gros bonus, il leur faut signer quotidiennement un "registre de présence", et là "pas le droit d’envoyer un assistant" souligne Pascal Durand. A noter, un député souvent absent au Parlement européen pourra aussi voir certaines de ses indemnités diminuer.

Des frais généraux, et frais de transport

Les plus assidus peuvent donc bénéficier d’un salaire net d’impôts 6 600 euros, auxquels s’ajoutent 4 000 euros pour leurs frais généraux (frais de personnel, de bureau, postaux, de téléphone…) sans justificatifs et 6 140 euros d’indemnités de présence. Soit, au total 16 740 euros nets par mois. Ils ont aussi droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d’origine, en train ou en avion, et en première classe…

