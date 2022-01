Union européenne : "L'euro est une réussite mais elle est encore inachevée" pour Patrick Martin-Genier

Dès le samedi 1er janvier 2022, la France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes, est l'invité du journal de 23 Heures.

Les Français se souviennent du passage à l'euro, mais beaucoup moins se souviennent de la raison de sa création. "L'euro a été conçu pour favoriser et promouvoir l'identité européenne. L'euro n'était pas simplement une monnaie, c'était un projet politique. François Mitterrand et Helmut Kohl voulaient renforcer l'intégration européenne. L'euro est devenu un élément d'identité de l'Union européenne", explique Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes.

"Emmanuel Macron veut renforcer la capacité budgétaire de l'euro"

Mais cette monnaie unique est-elle une réussite ? "L'euro est une réussite, mais elle est encore inachevée. Il y a 19 pays dans la zone euro, mais il faut encore aller plus loin. L'Europe, cela a toujours été une Europe des cercles concentriques. Viennent les pays qui souhaitent venir et les pays qui remplissent les conditions pour adopter la monnaie unique de l'euro [...] Emmanuel Macron veut renforcer la capacité budgétaire de l'euro", ajoute Patrick Martin-Genier.