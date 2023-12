Union européenne : Bruno Le Maire plaide pour de la flexibilité dans les règles budgétaires

Le ministre de l'Economie et des Finances a plaidé, mardi 5 décembre, pour une flexibilité des nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne (UE). Bruno Le Maire, qui s'exprimait en conclusion d'un colloque à Bercy sur le thème "Croissance et Climat", souhaite que le redressement des finances publiques puisse se conjuguer aux investissements nécessaires, plutôt qu'à la seule "austérité".

En vertu des règles du Pacte de stabilité et de croissance, suspendues depuis l'irruption du Covid-19 en 2020, la dette publique des Etats membres de l'UE ne peut dépasser 60% de leur produit intérieur brut (PIB), et leur déficit doit être inférieur à 3% du PIB. Les 27 jugent toutefois obsolète ce corset budgétaire, dénonçant en particulier la rigidité de la trajectoire de réduction de l'endettement et du déficit. Mais les discussions sur la réforme des règles budgétaires achoppent encore, notamment entre Berlin, qui insiste sur la réduction des déficits, et Paris qui insiste sur le soutien à la croissance.

"Je crois évidemment à des règles, à la nécessité de rétablir nos finances publiques, je m'y suis engagé et nous [le] respecterons, mais ces règles ne doivent pas empêcher les investissements indispensables", a lancé Bruno Le Maire, à deux jours d'une réunion des ministres européens de l'Economie et des Finances à Bruxelles (Belgique). Le Pacte de stabilité "est un instrument (…), pas un objectif en soi", a-t-il ajouté.