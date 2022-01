Discours au Parlement européen : Emmanuel Macron temporise mais prépare l'annonce de sa candidature

Si Emmanuel Macron a vu s'immiscer la campagne présidentielle française dans son déplacement devant le Parlement européen, mercredi 19 janvier, il ne souhaitait pas se déclarer candidat avant ce discours. Il voulait également éviter d'annoncer sa candidature en pleine épidémie de Covid-19, alors que le variant Omicron continue de se propager à grande vitesse.

Vers une candidature tardive

Certains de ses proches évoquent une annonce au plus tôt fin janvier, comme l'indique la journaliste en duplex du Parlement, Anne Bourse, mercredi. Autour du président, deux courants se font face : l'un plaidant pour une déclaration de candidature vers mi-février, l'autre souhaitant qu'il attende le plus tard possible. Reste également à trouver le lieu le plus opportun, une déclaration étant un moment symbolique, qu'il ne faut pas rater.