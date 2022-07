Le Parlement européen valide le label vert de l'UE pour le gaz et le nucléaire

Les eurodéputés, réunis en session plénière au Parlement européen de Strasbourg (Bas-Rhin), ont approuvé le label vert accordé par la Commission européenne au gaz et au nucléaire, mercredi 6 juillet, au terme d'un vote serré. Ces deux sources d'énergie sont donc reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

Le texte controversé, présenté en janvier par Bruxelles, classifie comme "durables" certains investissements pour la production d'électricité dans des centrales nucléaires – qui n'émettent pas de CO2 – ou des centrales au gaz, à condition qu'elles mobilisent les technologies les plus avancées. Et, pour ces dernières, qu'elles permettent de fermer des centrales à charbon bien plus polluantes.

Cette classification (dite taxonomie) doit aider à mobiliser des fonds privés pour mener à bien ces projets. Mais la reconnaissance de la contribution du gaz et du nucléaire dans la lutte contre le changement climatique, qui s'appuie sur la base de rapports d'experts, provoque la colère d'organisations écologistes qui dénoncent une opération de greenwashing. Le label vert était jusqu'ici réservé aux énergies renouvelables.

Des énergies jugées nécessaires pour la transition

L'exécutif européen estime que les énergies renouvelables ne pourront pas à elles seules répondre à la demande croissante d'électricité, en raison de leur production intermittente. D'où le besoin, au moins à titre transitoire, de favoriser aussi l'investissement dans des moyens stables et pilotables comme le gaz et le nucléaire. La France, qui veut relancer sa filière nucléaire, et des pays d'Europe centrale comme la Pologne, qui doivent remplacer leurs centrales à charbon, sont derrière la Commission.

"Je vous demande de ne pas rejeter ce fragile compromis négocié avec précaution", avait demandé aux eurodéputés le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, dont le pays vient de reprendre à la France la présidence tournante de l'UE. "L'énergie nucléaire et le gaz provenant de pays sûrs seront les seuls moyens pour certains Etats membres d'atteindre nos objectifs climatiques communs dans les années à venir", a-t-il plaidé lors d'un discours devant le Parlement européen.