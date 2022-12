La Croatie va intégrer l'espace Schengen à compter du 1er janvier 2023

Les demandes de la Bulgarie et de la Roumanie ont été rejetées par les Etats membres de la zone un peu plus tôt, jeudi.

La Croatie a obtenu, jeudi 8 décembre, le feu vert pour entrer dans l'espace Schengen à compter du 1er janvier 2023. Les ministres européens de l'Intérieur réunis à Bruxelles ont approuvé son adhésion. Jusqu'ici cette zone comprenait 26 pays : 22 pays de l'Union européenne (UE), l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, et l'adhésion doit être décidée à l'unanimité des Etats membres.

Le début de l'année 2023 va être chargée pour la Croatie. Le pays de 3,9 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2013, doit également rejoindre la zone euro en janvier prochain.

Les demandes de la Bulgarie et de la Roumanie pour intégrer l'espace Schengen ont quant à elles été retoquées. le dossier de la Roumanie (19 millions d'habitants) est lié du point de vue procédural à celui de la Bulgarie (6,5 millions). Les deux anciens pays communistes sont entrés en 2007 dans l'UE et frappent à la porte de Schengen depuis plus de dix ans.