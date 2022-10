Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé mercredi 19 septembre avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre, alors que Téhéran a nié à plusieurs reprises ces derniers jours fournir des armes et des drones à la Russie pour son invasion de l'Ukraine. "Depuis le premier abattage d'un drone kamikaze Shahed 136 de fabrication iranienne sur le territoire ukrainien le 13 septembre à Koupiansk, la défense aérienne de l'armée de l'air et d'autres composantes des Forces de défense ont détruit 223 drones de ce type", a précisé l'armée sur Telegram.

En parallèle et à la demande des Occidentaux, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos mercredi après-midi à New York à propos des drones iraniens dans le conflit en Ukraine, au moment où l'Union européenne prépare des sanctions contre Téhéran. Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, membres permanents du Conseil, ont réclamé une session à huis clos, selon des diplomates onusiens et américains. Aucune décision n'est attendue après la séance.

L'UE prépare des sanctions

A Bruxelles, la diplomatie européenne a annoncé mercredi avoir rassemblé "suffisamment de preuves" démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et dit préparer des sanctions et "une réponse européenne claire, rapide et ferme".

L'Ukraine a réclamé lundi des sanctions à l'Union européenne, après plusieurs frappes de drones kamikazes sur Kiev. Il faut "imposer des sanctions à l'Iran pour avoir fourni des drones à la Russie", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. Plusieurs attaques de drones ont visé la capitale, Kiev, tandis que "des attaques au missile" ont touché les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et Soumy (nord-est), a assuré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.