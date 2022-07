Économie : la chute de l'euro, bonne ou mauvaise nouvelle ?

La monnaie européenne a perdu 11% de sa valeur depuis le début de l'année 2022 face au dollar. Quels sont les avantages et les inconvénients de cet euro faible ?

Depuis le début de l'année 2022, la valeur de la monnaie européenne a perdu 11% face à la devise américaine, et sera bientôt au même niveau que le dollar. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'économie ? En partie mauvaise, car les importations coûtent désormais plus chères. Un jean affiché 100 dollars aux États-Unis vaut 98 euros, jeudi 7 juillet, contre 88 euros au mois de janvier. Vêtements, appareils électroniques ou encore l'énergie coûteront désormais plus cher.

Certains secteurs tirent leur épingle du jeu

D'autres secteurs seront toutefois gagnants. Les entreprises du tourisme, notamment, tirent leur épingle du jeu. Avec un euro faible, le pouvoir d'achat des Américains augmente en France. "J'ai été capable d'acheter plus d'euros avant de partir des États-Unis, donc je vais pouvoir acheter plus de souvenirs", confie une touriste américaine rencontrée dans la journée à Paris. D'autres secteurs, comme l'aéronautique, la chimie ou l'agroalimentaire, en profitent également. Selon les marchés boursiers, la monnaie pourrait encore chuter davantage.