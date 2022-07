Pourquoi l’euro est à son plus bas face au dollar depuis vingt ans

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L'euro est revenu à une parité quasi-parfaite avec le dollart, pratiquement comme à ses premiers jours. C’était fin 2002, nous voilà revenu en arrière avec une parité de 1,03 dollar pour un euro. À l’époque, les inconnues étaient encore nombreuses autour de la nouvelle devise européenne et les investisseurs ne mettaient pas tous leurs œufs dans le même panier, ils partageaient leurs investissements entre euro et dollar. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et la monnaie européenne a su s’imposer, mais les tensions actuelles sur le plan international sont trop fortes.

L’euro baisse car en période de fortes turbulences, le dollar retrouve son statut de valeur refuge. Les investisseurs estiment que les risques sont aujourd’hui trop forts sur le Vieux Continent. La chute de la monnaie unique est liée à la fois à la proximité géographique de l’Europe avec la zone de guerre, et à la très forte dépendance des économies européennes aux hydrocarbures russes. S’ajoutent à cela les craintes d’une récession car les indicateurs convergent. Le dernier en date étant l’indice de l’agence Standard and Poor’s qui place la croissance de l’économie en zone euro dans le secteur privé en juin au plus bas depuis seize mois.

Un impact sur notre quotidien

Un euro qui baisse, c’est bon pour nos entreprises qui peuvent exporter leurs produits moins chers, ou au moins à concurrence égale avec le dollar. C’est vrai, mais il y a le revers de la médaille. Le dévissage de l’euro face au billet vert alourdit encore plus la facture des pays européens liée à la hausse des prix de l’énergie puisque nous achetons notre pétrole en dollars. Si l'euro ne remonte pas rapidement, nous allons acheter notre pétrole encore plus cher. C’est l’un des impacts les plus directs sur le quotidien des Françaises et des Français en termes d'inflation et de pouvoir d'achat.

Une des armes est la politique monétaire, la politique menée par la Banque centrale européenne en jouant sur l’évolution des taux d’intérêt. Mais c’est un outil à manier avec prudence et la marge de manœuvre de la BCE est de plus en plus réduite.