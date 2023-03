DIRECT VIDEO - TikTok, l’œil de Pékin ? Le débat du Talk franceinfo

La présidente du Parlement, Roberta Metsola et le secrétaire général Alessandro Chiocchetti ont décidé d'interdire l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils professionnels de l'institution. La Commission européenne a annoncé jeudi 23 février une mesure similaire suivie par la Maison Blanche, lundi 27. Pourquoi les Etats-Unis, les institutions européennes et encore plus récemment le Canada interdisent l'application chinoise à leurs fonctionnaires ? On en discute dans le Talk.

Ludovic Pauchant reçoit Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cyber sécurité de Trend Micro, spécialiste de l’analyse de la cybermenace et Jérôme Colombain, journaliste spécialiste des technologies. Marc Faddoul, chercheur en intelligence artificielle sera également dans le Talk à distance depuis les Etats-Unis.

Des menaces de cybersécurité ?

Ce qui pousse différentes institutions occidentales à interdire l'application TikTok à leurs employés se noue autour de la question de la fuite de données. En octobre 2022, TikTok a été épinglé pour avoir intégré un pixel de tracking qui permet de localiser les internautes.

En ce sens, la société-mère de l'application ByteDance fait l'objet d'une surveillance croissante de la part des Occidentaux par crainte d'un accès direct donné à Pékin aux données des utilisateurs de TIkTok.

