Commission sur "l'influence russe" : Bruxelles lance une procédure d'infraction contre la Pologne

L'Union européenne désapprouve cette initiative de Varsovie, suspectée de viser l'opposition au pouvoir en place.

Le ton monte entre Bruxelles et Varsovie. La Commission européenne a annoncé mercredi 7 juin avoir lancé contre la Pologne une procédure d'infraction à propos de la mise en place d'une commission d'enquête controversée sur "l'influence russe", soupçonnée de viser l'opposition. Cette démarche peut mener à une saisine de la justice européenne. Bruxelles enverra jeudi une lettre de mise en demeure aux autorités polonaises.

"Le collège [des commissaires] a décidé de lancer une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure" aux autorités polonaises, a déclaré le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis. Bruxelles a pris cette décision, même si le président polonais Andrzej Duda avait annoncé le 2 juin la création d'un amendement pour modifier partiellement cette commission spéciale.

Un scrutin prévu à l'automne

Alors que les élections législatives sont prévues à l'automne, cette commission d'enquête créée par Varsovie est accusée de cibler le chef de la principale formation de l'opposition, Plateforme civique, Donald Tusk. L'ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen est la bête noire du parti populiste conservateur Droit et Justice au pouvoir.

La Commission européenne et les Etats-Unis avaient déjà exprimé leur "préoccupation" la semaine dernière à propos de la création de cette instance. Le département d'Etat américain avait estimé qu'elle "pourrait être utilisée de manière abusive pour interférer avec des élections libres et équitables en Pologne". En Pologne, cette commission a été qualifiée d'"anticonstitutionnelle" et "stalinienne" par l'opposition et des juristes.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders avait adressé une lettre au gouvernement polonais pour lui faire part de ses inquiétudes de voir un "organe administratif capable d'empêcher des individus d'accéder à des fonctions officielles". L'Union européenne a déjà reproché à la Pologne de ne pas respecter l'Etat de droit. La justice européenne a prononcé une condamnation contre Varsovie, le 5 juin dernier, estimant que la réforme de la justice polonaise enfreint le droit européen.