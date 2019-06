Tchernobyl : le tourisme explose avec le succès d'une série télé

Un peu moins de 100 € pour approcher de la centrale nucléaire dont le réacteur numéro 4 a explosé le 26 avril 1986. Il est désormais recouvert d'une arche gigantesque destinée à contenir les radiations. Avec le succès immense d'une série télévisée américaine diffusée au mois de mai, c'est la ruée des touristes vers Tchernobyl. Les tours-opérateurs se frottent les mains avec entre 30% et 40% de visiteurs en plus par rapport à l'année dernière. Le clou de la visite, c'est la ville abandonnée de Pripiat, où vivaient 50 000 personnes. Les employés de la centrale et leur famille ont tout laissé derrière eux quand ils ont reçu ordre d'évacuer la zone. La contamination est loin d'avoir disparu dans cette région ukrainienne, même si elle est sans danger pour les visiteurs d'un jour.

Les proches des victimes s'indignent

Sur internet, certaines photos postées par les touristes ont choqué les proches des victimes et le producteur de la série a réagi sur Twitter : "Si vous visitez Tchernobyl, souvenez-vous de la tragédie". En Russie, on dénonce une caricature des dirigeants soviétiques dans la série. La télévision russe veut tourner sa propre version des faits.

