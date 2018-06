Eurozapping : l'Espagne a un nouveau gouvernement, un incendie à Tchernobyl...

Le nouveau gouvernement d'Espagne est féminin et européen. Onze femmes ont été nommées contre seulement six hommes. Elles sont notamment ministre de l'Économie ou ministre des Finances. Pro-européen, mais minoritaire, ce gouvernement aura besoin de la gauche radicale de Podemos, des Basques et des Catalans pour obtenir la majorité au Parlement.

Un incendie à Tchernobyl en Ukraine. Le feu s'est déclaré à moins de dix kilomètres de l'ancienne centrale nucléaire protégée depuis peu par un nouveau dôme. Plus d'une centaine de pompiers ont lutté pour circonscrire les flammes. À Kiev, pas d'inquiétude pour la population. Les taux de radioactivité n'ont pas bougé.

Un data center sous-marin au Royaume-Uni. Pour conserver vos données informatiques, ce cylindre fabriqué en France a été bourré d'ordinateurs. Il va être coulé au large de l'Écosse. Une manière écologique de stocker les données. L'océan va le refroidir, économisant beaucoup d'énergie. Ce système va être testé pendant cinq ans avant d'être généralisé dans le monde s'il est concluant.

