Suisse : la droite populiste remporte les élections législatives, loin devant les socialistes

La droite populiste suisse a remporté haut la main, dimanche 22 octobre, les élections législatives, selon les dernières projections. Dans un contexte marqué par la résurgence de la question migratoire, du risque terroriste en Europe et des tensions au Proche-Orient, l'Union démocratique du centre (UDC) renforce sa place de première formation politique du pays, avec environ 29% des voix au Conseil national, la chambre basse du Parlement. Cette formation de droite avait fait campagne contre "l'immigration de masse", "les diktats du genre" et "la folie woke".

Les Suisses, qui votent en grande majorité par correspondance, étaient appelés à élire leurs 200 députés du Conseil national au scrutin proportionnel. Les résultats finaux sont attendus au plus tard dans la journée, mais les chiffres ne devraient guère bouger. Loin derrière, les socialistes (PS) feront figure de deuxième parti à la chambre basse, avec 17,5% des voix. Le Centre et les Libéraux-Radicaux (PLR) bataillent pour la troisième place, à 14,6% des voix. Loin de leur poussée de 2019, les Verts reculent à un peu plus de 9% et les Vert'libéraux à environ 7%.

Les parlementaires désigneront le 13 décembre les sept membres du Conseil fédéral (gouvernement), au sein duquel les quatre premiers partis se partagent les sept portefeuilles ministériels. Les 46 sénateurs du Conseil des Etats, la chambre haute du Parlement, élus au scrutin majoritaire, doivent également être renouvelés. Des seconds tours doivent avoir lieu ces prochaines semaines dans plusieurs cantons.