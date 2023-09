En Suisse, des milliers de personnes manifestent pour le climat à trois semaines des élections parlementaires

Selon les organisateurs, environ 60 000 personnes ont défilé dans les rues de Berne pour dénoncer l'"inaction" des autorités helvètes en matière climatique.

Plus de "justice climatique". Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi 30 septembre dans les rues de la capitale suisse, Berne, pour réclamer une meilleure protection du climat, à environ trois semaines des élections parlementaires. "La colère face à l'inaction en matière de politique climatique et aux conséquences dévastatrices et mortelles de la crise climatique a mobilisé des groupes de tous âges et de tous horizons", ont réagi dans un communiqué les organisateurs de la manifestation, réunis au sein de l'Alliance Climatique Suisse.

Les manifestants demandent que cessent les destructions de l'environnement et que les objectifs climatiques de l'accord de Paris soient respectés. "Pas de planète, pas de santé" ("No planet, no health"), "Justice climatique maintenant !", "Halte à la folie" ("Stop the madness"), était-il possible de lire sur des pancartes.

Des manifestants pour la "justice climatique" à Berne, en Suisse, le 30 septembre 2023. (VALENTIN FLAURAUD / AFP)

Selon les organisateurs, les manifestants étaient 60 000, mais la police suisse, comme à son habitude, n'a donné aucun décompte. Après avoir marché dans les rues de Berne, les manifestants ont occupé l'ensemble de la grande place faisant face au Palais fédéral, siège du gouvernement et du parlement.

Le climat, l'une des principales préoccupations des Suisses

Les organisateurs ont dénoncé notamment la révision de la loi CO2 proposée par le gouvernement, qui a, selon eux, été "édulcorée" cette semaine par les sénateurs. Les députés doivent encore se prononcer sur le projet de loi, qui prévoit que la Suisse réalise environ deux tiers de la réduction des émissions à l'interne et le tiers restant à l'étranger.

Cette manifestation survient à moins d'un mois des élections parlementaires du 22 octobre. Le climat reste l'une des principales préoccupations des Suisses, mais le sujet a jusqu'à présent occupé une place moins centrale que lors des précédentes élections, il y a quatre ans. Un sondage publié début septembre par la télévision suisse publique RTS montre prévoit une baisse des Verts (gauche) et un affaiblissement des Vert'libéraux (centre).