Suisse : il croit gagner un million de francs suisses à la loterie, mais le perd aussitôt après une erreur au tirage

Lors d'une émission télévisée, un candidat a vu son nom tirer au sort pour gagner le gros lot. Manque de chance, le billet n'était pas valable.

Un jeu qui n'a pas fait que des heureux. En Suisse, un participant à un jeu télévisé a cru, quelques heures, avoir gagné un million de franc suisse (884 000 euros). Une joie de courte durée puisque quelques heures plus tard, la production a révélé qu'une erreur lors du tirage l'obligeait à annuler son gain.

Pour jouer, il suffisait à un parieur d'acheter un billet "Happy Day", du nom de l'émission, et de le renvoyer dûment rempli à Swisslos la loterie suisse.

Onze tickets au lieu de dix

Problème : selon la loterie Swisslos, le tirage a été réalisé manuellement à cause de problèmes techniques. "Dans l'agitation, onze tickets se sont retrouvés dans le tambour de tirage au lieu de dix", précise le communiqué, cité par La Tribune de Genève. "Le onzième billet appartenait à une personne qui n'était pas joignable par téléphone et, selon le règlement, n'aurait pas dû y participer." C'est justement ce billet qui a été tiré. Pas de chance.

In der Sendung «Happy Day» wurde fälschlicherweise eine Person als Gewinner der Millionenziehung genannt, die nicht ziehungsberechtigt war. Gemäss @Swisslos wird eine neue Ziehung unter Aufsicht des zuständigen Stadtammannamtes Zürich durchgeführt.https://t.co/9bCi8veQRE — SRF (@SRF) 23 décembre 2018

Swisslos regrette cette panne et s'excuse pour l'erreur. Finalement, le tirage a été refait après l'émission et le véritable gagnant sera informé après Noël. Swisslos veut prendre contact avec la personne dont le ticket a été tiré par erreur et clarifier le cas.