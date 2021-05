Sommet européen : réunis à Porto, les 27 promettent du social pour mieux sortir de la pandémie

Les dirigeants et dirigeantes de l'Union européenne (UE), réunis vendredi 7 mai lors d'un sommet à Porto (Portugal), se sont entendus pour bâtir une Europe plus sociale après les dégâts économiques de la pandémie de Covid-19. La route s'annonce cependant longue avant des réalisations concrètes tant les Vingt-Sept sont divisés.



Sur le front social, les chantiers sont nombreux. Les pays du sud, comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, sont favorables à une harmonisation des salaires minimums. Mais les pays du nord, attachés à leur modèle performant de négociation collective, et ceux de l'est, qui craignent de perdre leur compétitivité, s'y opposent fermement.

Sous le ciel radieux de la cité portuaire, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a rappelé les réalisations de l'Europe dans la crise et notamment le plan de relance de 750 milliards d'euros financé par un endettement commun inédit, un symbole de la solidarité européenne.

"Nous devons trouver le moyen de fournir un salaire décent à toutes les personnes qui travaillent toute la journée pour qu'elles puissent au moins vivre de leur travail", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"The signing of the Porto Social Commitment is a very moving moment."



"And I'm glad leaders signed off on EU-wide targets for stronger #SocialRights."



"Through the commitments of Porto and through #NextGenerationEU, we will give people, young and old, renewed trust in our future."