Sommet de l'UE : pas d'accord sur le plan de relance, mais les discussions continuent

Après trois jours et trois longues soirées, il n'y a toujours pas d'accord dimanche 19 juillet au sommet de l'Union européenne sur le plan de relance économique commun. Les 27 chefs d'État et de gouvernement sont toujours assis autour d'une table dimanche soir. C'est plutôt un signe positif. S'il n'y avait aucune possibilité d'accord, le dîner de travail aurait tourné court. Charles Michel a réuni toute la journée par petits groupes les dirigeants de l'UE pour faire bouger les curseurs. S'il a convoqué les 27 membres dimanche soir, c'est que le président du Conseil européen pensait qu’un accord eut été possible.

À l'heure qu'il est, chacun donne sa dernière position possible pour voir si dans la nuit, ils parviendront à trouver un accord, conclut dimanche soir en direct de Bruxelles, Valéry Lerouge, le correspondant de France Télévisions en Belgique.

