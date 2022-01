Salaire minimum : quelles augmentations en Europe ?

Alors qu'en France, les syndicats réclament une revalorisation des salaires et appellent à manifester jeudi 27 janvier, quelle est la situation chez nos voisins européens ? Le journaliste François Beaudonnet fait le point.

"En Europe, les salaires minimums augmentent et ce n'était pas arrivé depuis une décennie", indique le journaliste François Beaudonnet. En Allemagne, "le salaire minimum brut horaire va passer de 9,82 euros à 12 euros. C'est une hausse très forte." Il sera donc plus élevé qu'en France. Au Royaume-Uni, "où il est à peu près au même niveau que chez nous, le SMIC sera là aussi supérieur au salaire minimum français", précise le journaliste. En Espagne, où il reste bien inférieur à celui dans l'Hexagone, "le SMIC va passer de 8,20 à 8,50 euros. Ces trois dernières années, il se sera envolé de 30%", pointe François Beaudonnet.



Et en France ?



"Partout en Europe, y compris en France, il y a une forte pression après le Covid pour mieux payer les salariés dits de première ligne, comme les éboueurs ou chauffeurs de bus", assure le journaliste. Selon lui, la différence "vient peut-être du fait que l'inflation est plus élevée dans de nombreux pays d'Europe qu'en France. C'est donc encore plus dur pour les petits salaires qu'il faut aider". Pour François Beaudonnet, "la vraie raison est, je pense, politique. En Allemagne et en Espagne, augmenter le salaire minimum était une promesse électorale. Elle est en train d'être tenue."