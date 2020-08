Rentrée politique : Emmanuel Macron accueille Angela Merkel au Fort de Brégançon

La chancelière allemande, Angela Merkel est reçue jeudi 20 août par Emmanuel Macron au Fort de Brégançon (Var). "C'est la troisième personnalité politique de premier plan à être invitée par le chef d'État, après Theresa May en 2018 et Vladimir Poutine en 2019", explique Catherine Demangeat, journaliste France Télévision, en direct du Fort de Brégançon.

Un couple franco-allemand soudé

"C'est un geste fort pour montrer que le couple franco-allemand avance main dans la main. Depuis l'épidémie de covid-19, les liens se sont resserrés. Hormis la pandémie mondiale, la Chancelière et Emmanuel Macron aborderont également le dossier la crise politique en Biélorussie et le coup d'État au Mali. La journée se terminera par un dîner qui aura pour but de montrer un couple soudé", conclut la journaliste.

