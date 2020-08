Angela Merkel et Emmanuel Macron en conciliabule au fort de Brégançon

Il y a de nombreux sujets au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui doivent avoir lieu ce jeudi 20 août après-midi au fort de Brégançon (Var). À commencer par la crise en Biélorussie. Les deux dirigeants s’accordent pour soutenir les manifestants, ils veulent à présent rallier leur cause à Vladimir Poutine pour que le pays engage un renouveau politique. Il sera aussi question du Mali, où sont présents les deux pays militairement. Ils prennent acte du coup d’État, mais veulent un retour à l’ordre civil.

Tensions entre la Grèce et la Turquie

Au menu également, la reconstruction de Beyrouth, les négociations compliquées du Brexit, le Covid-19 ou encore le climat. Et sur tous ces sujets, il existe un haut niveau de convergence entre la France et l’Allemagne, c’est en tous cas ce que nous disent les conseillers à l’Élysée. Pour autant, il existe aussi des sujets de divergence, notamment sur le conflit entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée. L’Allemagne, qui compte près de trois millions de citoyens d’origine turque, n’a que très peu apprécié l’intervention de la France aux côtés de la Grèce.

Le JT

Les autres sujets du JT