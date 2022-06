Eurozapping : futur référendum en Écosse, manifestation en Turquie et inquiétudes autour de la variole du singe en Suisse

Vers une nouvelle campagne pour l’indépendance en Écosse. C’est la volonté affichée par la Première ministre écossaise. Dans une déclaration officielle, Nicola Sturgeon a plaidé pour une rupture avec le Royaume-Uni. "Après tout ce qu’il s’est passé avec le Brexit, le Covid et Boris Johnson, il est temps de définir une vision différente et meilleure. Il est temps de parler d’indépendance et de faire ensuite un choix", a-t-elle déclaré. Elle souhaite que les Écossais s’expriment au plus tard en 2023 ; un référendum d’indépendance auquel s’oppose Londres.

En Turquie, les femmes sont descendues dans la rue. Dans la capitale Ankara, elles manifestent pour protester contre le projet de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, de retirer son pays de la Convention d’Istanbul. Un traité sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes, signé par 45 pays, il y a 11 ans. "C’est un projet contraire à la loi. Le texte n’est pas conforme aux droits humains fondamentaux et la démocratie", abonde une manifestante. Selon les ONG, une femme est tuée quasiment chaque jour en Turquie.

La Suisse s'inquiète au sujet de la variole du singe

En Suisse, l'OMS s'inquiète au sujet de l'évolution de la variole du singe. Des experts veulent freiner la propagation de l'épidémie qui court désormais sur le continent européen. Afin de lutter contre l'épidémie, l'Union européenne a annoncé avoir acheté 110 000 doses de vaccin.