Quand les jeunes racontent leur Union européenne

30 000 kilomètres parcourus, 16 vols d'avion et 31 heures de train. Sans oublier 12 nuits en bus et 20 heures de traversée en bateau. Voilà ce que représente le projet "Toi d'Europe". "L'UE doit être plus claire pour les citoyens sur les bénéfices d'une appartenance à l'Union", estime Amalie, une jeune danoise qui apparaît dans le documentaire.

Un projet diffusé dans trois pays pour l'instant

Il a été tourné en 2017, alors que l'Europe commençait à se fragiliser autour du Brexit. Les mouvements nationalistes prenaient peu à peu du poids dans le paysage politique européen. "Les jeunes que l'on a interviewés étaient conscients que l'Union européenne ne pourrait pas revenir en arrière [...] On n'a pas vu d'euroscepticisme, mais beaucoup de critiques sur l'UE", raconte Mathilde Hériaud, chef de projet de "Toi d'Europe". Un documentaire qui a vu le jour grâce au financement participatif. Depuis sa sortie, il a été projeté en Allemagne, en Roumanie et en France.