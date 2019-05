Union européenne : quelles espérances de vie dans les pays européens ?

À trois jours des élections européennes, faisons le tour de ce qui nous rassemble ou nous différencie au sein de l'Union européenne. Penchons-nous précisément sur l'espérance de vie, afin de savoir là où la vie est la plus longue en moyenne. Tout d'abord, depuis cinq ans, la longévité augmente. Et dans cette course, la France arrive troisième, tout près des 83 ans. Les Italiens sont deuxièmes (83,4 ans) et les Espagnols sont en tête (83,5 ans).

Mieux vaut vivre en ville

C'est en Bulgarie que l'espérance de vie est la moins longue avec à peine moins de 75 ans. En réalité, c'est comme si une frontière imaginaire continuait à scinder l'Europe en deux. À l'ouest de l'ancien Rideau de fer, la moyenne est systématiquement au-dessus de celle de l'Union. Même l'Allemagne reste encore coupée en deux. Mais une règle se retrouve dans toute l'Union européenne : pour vivre vieux, il vaut mieux vivre en ville.

