Les 5 mesures européennes qui impactent votre quotidien

L'Europe, ça peut parfois paraître compliqué et surtout lointain. Alors voici cinq choses qui viennent de l'Union européenne et qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, la garantie légale de deux ans. Si l'on achète un aspirateur en Espagne, et qu'au retour en France on se rend compte qu'il ne fonctionne pas bien, on peut le renvoyer pour le faire réparer ou remplacer, et ce gratuitement. Tout produit acheté dans l'UE a une garantie légale de deux ans.

Le 112 et Erasmus

Grâce à l'Europe, il y a aussi eu la fin du "roaming", c'est-à-dire les frais d'itinérance des forfaits téléphoniques. L'utilisation de votre mobile sera sans surcoût dans un autre pays européen. Attention néanmoins à l'utilisation d'internet, elle dépend de l'opérateur. Troisième mesure, le 112, le numéro d'urgence européen. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez le composer pour être mis en relation les services d'urgences du pays où vous vous trouvez.

Quatrième mesure, une loi européenne de 2018 limite la publicité à la télévision à 20% du temps d'antenne. Sur une heure, on ne peut avoir plus de 12 minutes de spots. Et enfin, grâce à l'Europe il y a eu la mise en place du programme Erasmus. Depuis 1987, environ 4,4 millions d'étudiants européens ont utilisé Erasmus pour aller faire des études à l'étranger.