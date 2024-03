Naufrages de migrants : "On est à plus de 23 000 morts sur la Méditerranée centrale depuis 2014 et tout cela passe inaperçu", regrette SOS Méditerranée

"On est à plus de 23 000 morts sur la Méditerranée centrale depuis 2014 et tout cela passe inaperçu, on banalise les drames méditerranéens", regrette Jean-Pierre Lacan, coordinateur de SOS Méditerranée dans l'Hérault. Il était l'invité de France Bleu Hérault mardi 26 mars.

Avec la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, le représentant de l’association regrette que les sauvetages et les morts en Méditerranée passent au second plan. "Malheureusement lorsque l’actualité va son train on ne revient pas sur cette succession de naufrages, décrit-il. Il y en a quasiment toutes les semaines en Méditerranée. On y revient que lorsqu’un de ces drames est plus terrible que les autres".



Il y a une dizaine de jours, ils ont fait un sauvetage dans les eaux internationales au large de la Libye d’un "radeau en caoutchouc avec 25 personnes à bord". Le petit bateau était "en perdition depuis plus d’une semaine sans vivres, sans eau, en plein milieu de la Méditerranée", rappelle Jean-Pierre Lacan. "Ils n’étaient que 25 à bord, ils étaient dans un état de santé pitoyable, complètement anémiés, très fatigués, se souvient-il. On a dû hélitreuiller deux personnes dont l’une est décédée et les témoignages nous disent qu’au départ ils étaient plus de 80, donc il y a 60 de leurs camarades qui sont morts en Méditerranée."

Créer "une véritable force de sauvetage"

Pas beaucoup d'écho médiatique à ce drame, selon lui, "c’est passé dans le flux de l’actualité, c’est terrible. C’est ça qui nous révolte, on est à plus de 23 000 morts sur la Méditerranée centrale depuis 2014 et tout cela passe inaperçu, passe dans le quotidien, on banalise les drames méditerranéens", déplore Jean-Pierre Lacan. Il appelle à créer "une véritable force de sauvetage en Méditerranée" et de cesser "de financer les garde-côtes libyens". "Mettons ces moyens, plusieurs millions d'euros, dans le sauvetage. C'est inacceptable presque 30 000 morts dans l'ensemble de la Méditerranée depuis 2014", conclut le coordinateur de SOS Méditerranée.