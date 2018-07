Migrants : nouveau drame en Méditerranée

C'est un canot pneumatique surchargé qui a chaviré à six kilomètres seulement des côtes libyennes, ne laissant que quelques survivants. De nombreux cadavres d'adultes et d'enfants ont été sortis de l'eau, avec les 16 survivants pris en charge par les garde-côtes. "J'ai perdu tous mes amis, même mon petit frère, je n'ai pas revu mon petit frère", témoigne l'un d'entre eux. Un nouveau drame qui alourdit encore un bilan tragique. Depuis 2014, plus de 15 000 migrants, africains pour la plupart, ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe, dont 3 139 en 2017.

Plus de 1 000 victimes depuis le début de l'année

Les ONG qui leur viennent en secours dénoncent la faillite des Etats européens. "Rien que cette semaine, où il n'y avait plus de navire humanitaire en mer, il y a déjà 300 nouvelles victimes. On a passé largement la barre des 1 000 victimes depuis le début de l'année. Tout cela ce sont des morts annoncées et des morts évitables", déplore Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée. Face à l'interdiction de naviguer dans les eaux territoriales libyennes, les navires humanitaires ne sont plus que 5 à oeuvrer.

