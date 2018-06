Méditerranée : un canot pneumatique qui transportait des migrants à coulé

Les garde-côtes libyens sont arrivés trop tard, le canot pneumatique avait déjà coulé. Seuls les corps de trois bébés ont pu être repêchés. Enveloppées dans des sacs mortuaires, les petites victimes ont été placées dans des ambulances sous le regard des survivants, 16 personnes, uniquement des hommes. Le canot transportait 120 migrants.

Les ONG s'inquiètent

À Marseille (Bouches-du-Rhône), où l'Aquarius fait actuellement une escale technique, on s'inquiète pour l'avenir. Les bateaux des ONG ont désormais l'interdiction de débarquer des migrants dans les ports italiens. "Des centaines de morts supplémentaires, rien que cette semaine, il y a 300 nouvelles victimes, on a passé a barre des 1 000 victimes cette année", déplore Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée L'équipage compte reprendre ses missions au plus vite même s'il va lui falloir trouver de nouveaux ports d'attache, plus loin.

