Deux pilotes français achètent un avion pour aider au sauvetage des migrants perdus en Méditerranée

Ils estiment pouvoir repérer plus facilement les embarcations depuis les airs, afin de les signaler aux navires de sauvetage.

Ils ont mis leur carrière de côté et investi toutes leurs économies dans ce projet. Deux pilotes français ont acheté un petit avion pour venir en aide aux migrants en mer Méditerranée, et décollent pour leur première mission mercredi 2 mai, révèle Le Monde. En couvrant une large zone au nord des côtes libyennes, ils comptent repérer et signaler aux sauveteurs les embarcations qui ont besoin d'aide.

José Benavente, 49 ans, et Benoît Micolon, 35 ans, sont les deux fondateurs de l'association Pilotes volontaires. Le premier, pilote de formation, menait une mission humanitaire en République démocratique du Congo ; le second était pilote de ligne avant de se lancer dans ce projet. Ils ont dépensé 130 000 euros de leur poche pour s'offrir leur petit avion, stationné à Malte depuis lundi, et acceptent les dons pour continuer leur action.

"On a compris qu’on pouvait vraiment être utiles"

Les deux hommes disent vouloir quadriller une zone de 150 km, d'est en ouest, jusqu'à 50 km des côtes de la Libye. "La zone dans laquelle se concentrent le maximum de sauvetages et les naufrages", explique José Benavente au Monde.

Leur projet est de repérer les canots dans lesquels partent les migrants, pour signaler leur position aux navires des ONG et à l'organisme italien qui gère les sauvetages en mer. "Quand les humanitaires de SOS Méditerranée", une des ONG qui sauvent des migrants en mer, "nous ont expliqué le mal qu’ils avaient à repérer les canots dans les vagues, on a compris qu’on pouvait vraiment être utiles."

Depuis le début de l'année 2018, au moins 359 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée centrale, selon un bilan de l'Organisation internationale pour les migrations arrêté au 18 avril. Un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente, où ils étaient 1 020 à la même époque.