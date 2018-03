Monstre du Loch Ness, James Bond, fish & chips : le Royaume-Uni frappe de nouvelles pièces de collection

Les numismates vont sûrement être ravis. Le Royaume-Uni va frapper une série pièces de 10 pence détaillant ce qui fait sa spécificité, a annoncé The Royal Mint (en anglais), mercredi 28 février. La collection est un abécédaire : une lettre et un objet par pièce.

Spécialités culinaires, monuments ou personnages fictifs, les pièces mettent à l'honneur différents aspects du Royaume-Uni qui font sa "grandeur" à travers le monde. Par exemple, pour la lettre "L" (qui coûte 35 livres), c'est le monstre du Loch Ness qui a été retenu.

The Loch Pence Monster: Nessie is one of the 26 designs on the new 10p coins https://t.co/0c4ZJWn4eC Pic: The Royal Mint. #LochNess #Nessie pic.twitter.com/PdKlH5gBsT