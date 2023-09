Durée de la vidéo : 1 min

"La France fait sa part. Nous devons être humains, mais on doit être rigoureux", a défendu le chef de l'Etat dimanche soir, lors d'un entretien auprès de TF1 et France 2.

La reprise d'une déclaration forte de Michel Rocard. "On a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde", a déclaré le président français Emmanuel Macron, lors d'un entretien aux "20 Heures" de TF1 et France 2, dimanche 24 septembre.

Le chef de l'Etat était interrogé sur la question migratoire en début d'interview, au lendemain de la visite du pape François à Marseille, lors de laquelle il a appelé à la solidarité envers les migrants. "Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence : on parle de femmes et d'hommes, il ne faut jamais l'oublier", a répondu Emmanuel Macron. "L'Europe est le continent qui fait le plus", et "nous Français, nous faisons notre part. Nous investissons deux milliards d'euros pour ce qu’on appelle l'hébergement d'urgence". "La France fait sa part. Nous devons être humains, mais on doit être rigoureux", a-t-il défendu.