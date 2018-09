VIDEO. "Histoires d’une nation" : quand les migrants polonais arrivaient à Toul, en Meurthe-et-Moselle

Après la Première Guerre mondiale, la France devient le premier pays d'immigration, devant les Etats-Unis, pourtant célèbre pour son fameux lieu de tri des migrants : Ellis Island, à New York. Dans l'Hexagone, c'est Toul qui remplit ce rôle à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de ce passé, sauf une photo déchirée du passage de milliers de migrants dans cette ville de Meurthe-et-Moselle.

Dorothée Jonnaert-Tabaszewski et Edith Tarnacki, interrogés dans le documentaire Histoires d'une nation, diffusé mardi 25 septembre et mardi 2 octobre sur France 2, racontent l'arrivée de leurs grands-parents, venus de Pologne : "Ils sont arrivés en 1923. Ils avaient quelques fois des pancartes pour savoir l'endroit où ils devaient s'arrêter, parce qu'ils ne parlaient pas français."

"Les uns dans le Nord, les autres dans l'Est ou le Sud"

"On les a répartis les uns dans le Nord, les autres dans l'Est, d'autres dans le Sud, poursuit Danielle Pantel, dont les grands-parents sont aussi venus de Pologne. Mon papa et mon oncle ont été nommés pour venir dans le bassin des Cévennes, c'est comme ça qu'ils ont atterri ici. Et moi avec eux." Au hasard du tri, Danielle Pantel est dévenue cévenole.

Les quatre épisodes d'Histoires d'une nation sont à découvrir mardi 25 septembre et mardi 2 octobre à partir de 21 heures sur France 2.