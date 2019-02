Val-de-Marne : 19 migrants découverts dans un camion

Pour 19 migrants soudanais et érythréens, le voyage s'arrête à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Bien loin de l'Angleterre, la destination qu'ils pensaient atteindre en se cachant dans ce camion qui rejoignait en vérité la région parisienne. Le chauffeur hongrois, qui a entendu des cris au milieu de sa cargaison de vêtements, a appelé les forces de l'ordre quand il a compris ce qui se jouait dans son véhicule. "À Paris, j'ai entendu cogner. Je me suis arrêté tout de suite et j'ai appelé la police. Ce sont eux qui ont ouvert", raconte-t-il.

170 000 migrants arrivés en Europe en 2017

Le camion était parti de Haiger, en Allemagne, avant de faire une halte à Bruxelles (Belgique), où sont probablement montés les migrants. Une pratique courante dont sont souvent témoins les routiers. "À une frontière, j'ai vu des enfants rentrer dans les roues de secours des autocars", raconte un chauffeur français. Selon l'organisme des Nations unies chargé des migrations, 170 000 personnes sont arrivées en Europe en 2017.

