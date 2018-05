Une marche pour les migrants est partie de Vintimille pour Calais

À l'appel de l'association française L'Auberge des migrants, des dizaines de citoyens vont marcher de la frontière franco-italienne à la frontière franco-britannique à Calais. Une marche citoyenne et solidaire de quelque 1 400 km et soixante étapes tout au long desquelles des volontaires sont appelés à se relayer pour relier les deux frontières, où les migrants sont bloqués.

Mgr Gaillot "en admiration"

Parmi les participants, les députés européens José Bové et Marie-Christine Vergiat, ainsi que l'évêque progressiste français, Mgr Jacques Gaillot, "en admiration de voir tant d'hommes et de femmes qui ouvrent leur cœur et leur porte pour accueillir des réfugiés".

Les militants sont partis lundi de Vintimille pour atteindre Calais le 7 juillet en passant par Nice le 3 mai, Marseille le 12, Lyon le 24, Paris le 17 juin.