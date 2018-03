Un migrant mortellement poignardé à Calais

Les faits se sont déroulés samedi sur une aire de covoiturage, près de l'hôpital de Calais et de l'autoroute A16, où ont lieu des distributions de repas et de vêtements.

Nouveau drame à Calais (Pas-de-Calais). Un jeune migrant, probablement de nationalité afghane, a été tué d'un coup de couteau samedi 17 mars en fin d'après-midi, selon une source préfectorale. Cet homme, âgé de 25 ans, est mort boulevard des Justes, sur une aire de covoiturage située près de l'hôpital de Calais et de l'autoroute A16, où ont lieu des distributions de repas et de vêtements par des associations caritatives.

"Vers 17h20, une patrouille de la gendarmerie a été alertée du fait qu'un jeune afghan a été blessé", a déclaré à l'AFP le sous-préfet de Calais, Michel Tournaire. "Les secours se sont rendus sur place et ont constaté le décès", a-t-il ajouté.

"Aucun élément ne permet de penser qu'il y a un lien entre cet événement tragique et la distribution de repas aux migrants", a précisé Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais. Il n'y a pas eu "de tension particulière" samedi autour du lieu de l'agression, a ajouté Michel Tournaire.

Trente-huit morts en trois ans

Selon le sous-préfet, il y a actuellement entre 300 et 350 migrants à Calais et ses environs. Les associations estiment de leur côté qu'"entre 500 et 600 migrants" vivaient dans le Calaisis fin février.

Début février, de violents affrontements entre migrants afghans et africains avaient fait 18 blessés, dont quatre touchés par balles.

Depuis le début de l'année, deux migrants ont perdu la vie dans la région de Calais. Le 9 janvier, un migrant avait été retrouvé mort sur le bord de l'autoroute A16 dans le sens Calais-Dunkerque, à hauteur de Marck (Pas-de-Calais). En 2017, quatre migrants étaient morts dans le Calaisis, selon un décompte de la préfecture. 14 avaient perdu la vie en 2016 et 18 en 2015.