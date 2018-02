Violences à Calais : quatre migrants entre la vie et la mort

"Ici, à l’hôpital de Calais (Pas-de-Calais), les 4 jeunes hommes sont toujours entre la vie et la mort", explique la journaliste Virginie Cooke-Rodriguez, présente sur place. Elle revient sur les rixes entre migrants survenues jeudi dans la ville : "Ils ont été blessés par balle hier lors des violents affrontements. Il s’agirait de jeunes Érythréens âgés de 16 à 18 ans. Au total, selon le dernier bilan, 21 migrants ont été blessés hier."

150 CRS mobilisés

"Le calme est revenu aujourd’hui à Calais même si la présence policière est toujours très visible dans la ville et aux alentours", poursuit la journaliste. "Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, est venu en urgence. Il a annoncé que 150 CRS vont arriver aujourd’hui en renfort pour sécuriser la zone et surtout pour éviter tout nouvel affrontement entre migrants et tout acte de vengeance."

