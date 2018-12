Pays-Bas : une messe 24h/24 pour protester contre l'expulsion d'une famille arménienne

Depuis le 25 octobre des chants religieux résonnent dans cette église protestante de La Haye, aux Pays-Bas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger cette famille arménienne menacée d'expulsion. Quelque 500 pasteurs se sont portés volontaires pour assurer les offices, car la police néerlandaise ne peut pas intervenir dans un lieu de culte durant une cérémonie. Sasun et Anousche Tamrazyan, accompagnés de leurs trois enfants Hayarpi, Warduhi et Seyran, sont arrivés aux Pays-Bas il y a neuf ans lorsque le père de famille a été menacé de mort dans son pays à cause de son activisme. Après sept ans de procédures, le couple avait fini par obtenir l'asile, mais l'État néerlandais a fait appel de cette décision.

Le ministère de l'Immigration mis sous pression

"On se doit d'être ici. Nous avons entendu parler de cette famille, et on s'est dit : Allons-y, nous devons y être", explique l'un des pasteurs mobilisés. Les fidèles, eux aussi, ont répondu à l'appel. "Nous sommes venus avec 17 personnes", atteste une croyante. Touchés par l'histoire de cette famille, les Néerlandais pressent le ministère de l'Immigration de lui accorder le droit d'asile.