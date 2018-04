Pâques : l'appel à la fraternité du pape François

Malgré les contrôles de sécurité, rien n'a entamé la ferveur des croyants venus assister à la messe de Pâques au Vatican. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François délivre sont message à la ville et au monde. Dans sa bénédiction solennelle, un message de paix pour le Proche-Orient, la péninsule coréenne, l'Ukraine et surtout la Syrie. "La population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences des responsables politiques et militaires afin que soit mis un terme immédiatement à l'extermination en cours", a déclaré le pape.

Un message de paix

Un message de paix qui fait écho à la veillée pascale. Hier, le pape François a baptisé huit adultes. Durant ce week-end de Pâques, le souverain pontife n'a cessé d'appeler chrétiens et non chrétiens à plus de fraternité.

