VIDEO. Pâques : le pape prononce une bénédiction "urbi et orbi" sous le signe de la fraternité

Comme chaque année, le pape François a donné la bénédiction "urbi et orbi" devant des milliers de fidèles massés sur le parvis de la basilique Saint-Pierre au Vatican, dimanche 1er avril. Depuis la loggia de l'édifice, il a notamment évoqué le "conflit sans fin" en Syrie et souhaité que "le massacre qui s'y déroule" cesse "rapidement", évoquant même une "extermination en cours".

"La Terre Sainte, encore blessée ces jours-ci"

Lors de son message de Pâques, le pape François a également appelé "à la réconciliation en Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui n'épargnent pas les personnes sans défense". Une référence aux affrontements entre des manifestants palestiniens de Gaza et des militaires israéliens qui ont fait vendredi 16 morts – le bilan le plus meurtrier depuis la guerre de 2014.

Le pape a encouragé "le dialogue" en cours dans la péninsule coréenne, en pleine période de détente après deux années d'escalade due aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang : "Que ceux qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement pour promouvoir le bien du peuple coréen." Il a également prié pour la paix au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.