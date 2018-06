On vous explique la crise politique que traversent Angela Merkel et sa coalition sur la question des migrants

La chancelière allemande doit faire face à l'ultimatum de son ministre de l'Intérieur, qui menace de "fermer les frontières".

Un défi impossible ? Depuis plusieurs semaines, un désaccord majeur divise le gouvernement d'Angela Merkel. Son ministre de l'Intérieur, le très conservateur Horst Seehofer, a durci sa ligne sur l'immigration et entend bien faire plier la chancelière allemande sur la question. Après des semaines de vives tensions, le président de la CSU bavaroise a mis ses menaces à exécution : il a donné, lundi 18 juin, deux semaines à Angela Merkel pour tenter de trouver une solution européenne à la crise migratoire en Allemagne. Sans quoi, le ministre de l'Intérieur décrétera une fermeture des frontières. Alors que la chancelière reçoit aujourd'hui Emmanuel Macron et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, la question de l'accueil des migrants devrait être au cœur des discussions. Franceinfo vous résume la crise politique que traverse la jeune – et déjà fragile – coalition allemande.

Comment en est-on arrivé à une telle crise ?

Voilà des années que la CDU, le parti d'Angela Merkel, et la CSU, son allié bavarois, qui représente l'aile la plus conservatrice de son gouvernement, se déchirent sur la question des réfugiés. En 2015, les deux partis s'était déjà vivement opposés, lorsque la chancelière centriste avait laissé entrer un million de demandeurs d'asile en Allemagne. Depuis le 11 juin, les dissensions entre les deux partis ont été relancées alors que le président de la CSU, Horst Seehofer, également ministre de l'Intérieur, devait présenter son "plan général pour la migration", comme l'explique La Croix.

L'objectif de ce plan ? "Renvoyer systématiquement à la frontière les demandeurs d'asile étant déjà inscrits dans un autre pays de l'Union européenne", décrit le quotidien. Mais la chancelière allemande s'y est opposée, expliquant que cette proposition entrerait en contradiction avec le droit européen. Les tensions sont donc rapidement montées entre les élus de la CDU et de la CSU. Jeudi 14 juin, ils ont débattu séparément au Bundestag – alors qu'ils appartiennent au même groupe parlementaire. Une première.

Le désaccord a pris de l'ampleur jusqu'à l'ultimatum lancé lundi 18 juin par Horst Seehofer. D'autant qu'à quatre mois des élections en Bavière, la priorité de la CSU est de remporter la majorité absolue contre le parti d'extrême droite, Alternative fur Deutschland (AfD), qui la talonne dans les sondages. D'où la volonté d'Horst Seehofer de durcir le ton.

Que demandent les alliés d'Angela Merkel ?

Pour gagner du temps face aux pressions de ses alliés de la CSU, Angela Merkel a demandé à obtenir un délai, qui lui a été accordé. Horst Seehofer lui laisse ainsi jusqu'au sommet européen du 28 juin pour trouver une solution pour réduire les flux migratoires au niveau européen. "Bonne chance", a-t-il souhaité lundi à la chancelière, rapporte Le Figaro. Lui-même "ne semble pas croire qu'elle puisse réussir en deux semaines ce qu'elle n'a pas pu obtenir en trois ans", explique le quotidien. Si elle échoue, le ministre de l'Intérieur assure qu'il décrétera la fermeture des frontières allemandes "en juillet".

Pour Angela Merkel, qui a promis de "tout faire" pour parvenir à un accord bilatéral et européen sur la question, le pari s'annonce compliqué. Emmanuel Macron veut croire qu'une "décision collégiale et européenne" est possible. Avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ils devront tenter d'imaginer un accord qui satisfasse l'ensemble des États-membres, y compris la Pologne et la Hongrie qui refusent catégoriquement d'ouvrir leurs frontières, mais également l'Italie, dont le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a réitéré son refus d'accueillir les navires de migrants venus d'Afrique après le scandale de l'Aquarius.

Que se passera-t-il si les négociations échouent ?

Après des semaines de polémique entre Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, le risque d'implosion de la fragile coalition au pouvoir depuis trois mois est élevé. "C'est la journée où le destin d'Angela Merkel et celui du gouvernement se décident", titrait lundi le quotidien Bild. Car la question migratoire est explosive entre les différentes composantes de ce gouvernement, qui est parvenu à former une coalition après d'intenses discussions.

Comme un mauvais présage, la CSU a dû démentir vendredi 15 juin tout projet de rupture avec la CDU d'Angela Merkel après un faux tweet "attribué à une chaîne publique de radio-télévision", comme l'explique RFI. Celui-ci rapportait que Horst Seehofer comptait quitter l'alliance gouvernementale, provoquant une véritable panique sur le réseau social. Preuve des tensions qui règnent autour des deux partis.