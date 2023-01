Migrants : le port de Cherbourg observe une explosion des tentatives de passage

Il y a eu 1 000 incursions de migrants sur le port de Cherbourg (Manche) en octobre dernier. Le chiffre a été multiplié par deux en un an. Une barrière va donc être édifiée pour renforcer la sécurité du site.

Depuis le Brexit, le port de Cherbourg (Manche) est devenu une plaque tournante pour le fret par camion. Près de 100 000 remorques y sont passées en 2022. À la pointe du Cotentin, les tentatives d’intrusion se multiplient. Dans une vidéo, filmée il y a quelques semaines, un groupe de cinq migrants n’hésite pas à grimper par-dessus les clôtures du port, malgré les barbelés. Ils se cachent ensuite dans les camions sur le parking, en attente pour embarquer. "Le principal endroit de cache, ça va être sous les essieux", décrit Aymeric Lasne, responsable de la sécurité.

La barrière de sécurité rehaussée

Les tentatives sont de plus en plus nombreuses et mettent le port sous pression. "On est passé sur une moyenne de 700 à 800 intrusions avec des pics à 950 pour le mois d’octobre 2022", poursuit Aymeric Lasne. Le port dit ainsi avoir augmenté son personnel de sécurité et les passages de maîtres-chiens. La barrière qui entoure le port est également en train d’être rehaussée. Le chantier de trois millions d’euros est entièrement payé par les garde-côtes britanniques.