Guerre en Ukraine : la bataille des chars

Des dissensions s'installent entre les pays alliés de l'Ukraine autour de la question des chars à livrer à l'armée Ukrainienne. L'Allemagne bloque notamment la livraison de certains blindés.

Le secrétaire américain à la Défense s'est vu poser une drôle de question sur les relations entre les États-Unis et l'Allemagne, lors d'une conférence de presse. En cause, le blocage de Berlin sur la livraison des chars de combat Leopard 2 en Ukraine. Ces derniers sont de fabrication allemande et reconnus pour leur qualité. La Pologne propose de nouveau d'en livrer, la Norvège aussi, mais il faut absolument le feu vert allemand.

Des armes de catégorie inférieures

"Il y a de bonnes raisons pour la livraison de chars et de bonnes raisons contre", a expliqué Boris Pistorius, le ministre de la défense allemande. L'Ukraine se contente donc d'armes de catégories inférieures, en deçà des demandes en armes lourdes. La fin de la guerre semble loin, le chef d'état-major américain estime qu'il sera difficile de déloger l'armée russe avant la fin de l'année.