Migrants : "La réalité, c'est que tout le monde entre et personne ne sort"

La politique migratoire du gouvernement ne réjouit "pas vraiment" le FN. "On assiste à une comédie bien orchestrée. Rien ne va changer", estime le porte-parole du parti Sébastien Chenu. "On a une explosion des demandes d'asile, y compris de pays sûrs comme l'Albanie. La réalité, c'est que tout le monde entre et personne ne sort", assène-t-il.

Le Pen "la plus solide"

"On va essayer de faire évoluer le projet de loi Asile et immigration sur le droit d'asile. Il faut arrêter toute immigration. En l'état, nous ne sommes pas disposés à voter ce qui est un pansement sur une jambe de bois", assure le député du Nord.

Marine Le Pen fait son retour à Caen cette semaine. "C'est la rentrée. Il y a urgence. Ce gouvernement ne protège pas les Français", justifie Sébastien Chenu. "Marine Le Pen est la plus expérimentée, la plus solide et elle a une vision pour la France. Charge à elle, charge à nous de convaincre les Français de la justesse de nos analyses et de nos propositions", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT