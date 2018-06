Migrants : l'Aquarius bloqué en Méditerranée

Plus de 600 migrants sont bloqués en Méditerranée, entre les îles de Malte et de Sicile (Italie), depuis ce week-end du 9 et 10 juin. Ils ont été sauvés de la noyade par le navire d'une ONG. Mais depuis leur sauvetage, le nouveau gouvernement italien a systématiquement refusé l'accès de ses ports.